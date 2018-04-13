MÜŞTERİ FARK EDİNCE TUTUKLANDI!

Müşteri bilgilerini kullanarak evrak sahteleyip sahtekarlıkla 90 bin TL kredi çeken Mallıdağ Kooperatif sekreteri Filiz Karaoğlu tutuklandı

Devrim DEMİR

Mallıdağ Kooperatifi’nde 2013-2015 yılları arasında müşteri bilgilerini kullanarak, H.Ş.’nin imzası altında sahtekarlıkla 90 bin TL kredi çeken Mallıdağ Kooperatifi’nde sekreter 41 yaşındaki Filiz Karaoğlu, yapılan şikayetin ardından tutuklandı.

Aleyhindeki soruşturma tamamlanan zanlı Karaoğlu dün teminat talebiyle Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, Karaoğlu’nu davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kefilin imza edeceği 75 bin TL’lik kefalet senedi imza ederek serbest yargılanmasına karar verdi.

Müşteri Şirketler Mukayyitliğine şikayet etti

Olayın ise Mallıdağ Kooperatifinden kredi çeken H.Ş.’nin durumu fark edip Şirketler Mukayyitliğine şikayet etmesi sonucu ortaya çıktı.

Kooperatif sekreteri Karaoğlu, 2013-2015 yılları arasında H.Ş.’nin imzasını kullanarak 90 bin TL kredi çektiği ortaya çıkması üzerine önceki gün tutuklandı.

Zanlı Filiz Karaoğlu, “Evrak Sahteleme”, “Tedavüle Sürme”, “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Başkasının Kimliğine Bürünmek” suçlarından ileride yargılanıncaya kadar teminata bağlandı.

Havadis