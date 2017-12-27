MÜŞTERİLERDEN 76 BİN TL ÇALDI!
Müşterilerden Topladığı 76 Bin TL’yi Çaldı
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Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’de çalışan A.B.’nin (E-43) müşterilerden tahsil edilen toplam 75 bin 899.70 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 2016 -2017 yılları arasında A.B.’nin veznedar olarak çalıştığı dönemde meydana geldi. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler : Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü, para, hırsızlık
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