MÜŞTERİLERDEN 76 BİN TL ÇALDI!

Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’de çalışan A.B.’nin (E-43) müşterilerden tahsil edilen toplam 75 bin 899.70 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 2016 -2017 yılları arasında A.B.’nin veznedar olarak çalıştığı dönemde meydana geldi. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.