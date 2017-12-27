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MÜŞTERİLERDEN 76 BİN TL ÇALDI!

MÜŞTERİLERDEN 76 BİN TL ÇALDI!

Müşterilerden Topladığı 76 Bin TL’yi Çaldı

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Gönyeli’de faaliyet gösteren Binboğa Karma Hayvan Yemi Ürünü ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd.’de çalışan A.B.’nin (E-43) müşterilerden tahsil edilen toplam 75 bin 899.70 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 2016 -2017 yılları arasında A.B.’nin veznedar olarak çalıştığı dönemde meydana geldi. Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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