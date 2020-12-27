Mutasyona uğrayan Covid-19 bir ülkeye daha sıçradı
Mutasyona uğrayan Covid-19 bir ülkeye daha sıçradı
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Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat, ülkede 2 kişide İngiltere'de ortaya çıkan corona virüsünün mutasyona uğramış türünün tespit edildiğini duyurdu.
İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un daha bulaşıcı yeni türü farklı ülkelere yayılmaya devam ediyor.
Ürdün Sağlık Bakanı Nazir Obeidat yaptığı açıklamada, ülkede 19 Aralık’ta İngiltere’den gelen evli bir çiftte mutasyona uğramış Covid-19 türünün tespit edildiğini söyledi.
Hastaların sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Obeidat, çifte sağlık izolasyonu önlemlerinin uygulandığını ve protokollere göre sağlık ekipleri tarafından takip edildiklerini belirtti.
İHA
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