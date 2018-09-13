MÜTEAHHİT KAÇTI, YOLLAR KALDI!

Yeni Bakış'tan Deniz Abidin'in haberine göre; Girne yolunu yapan müteahhitin yol çalışmasını yarıda bırakarak gittiği belirtildi.

Girne yolunu yapan müteahhitin yol çalışmasını yarıda bırakarak gittiği belirtildi. Döviz kurlarının yükselmesi yol çalışmalarını da etkiledi. Bir süre önce yapımına başlanan Girne yolunda çalışmalar durdu. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgiye göre, yol yapımını alan müteahhitin dövizin fırlamasından dolayı işi bırakıp gittiği belirtiliyor.

“Hammaddenin maliyeti arttı, yollar yarım kaldı”

Konuyla ilgili bilgi veren Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye’den gelen müteahhitin ülkenin yerlisi gibi olmadığını ifade ederek, dövizin yükselmesi nedeniyle sadece Girne yolunun değil, Güzelyurt ve Lefke yollarının da yarım kaldığını belirtti. Gürcafer, asfaltta kullanılan hammaddenin maliyetinin arttığını, bu nedenle yol çalışması için iş alan firmaların işi yarıda bırakarak gittiğini kaydetti. Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin söz konusu müteahhitlerin işlerini kurtarmak için çalışma başlattığını söyledi. Gürcafer, Türkiye tarafından finanse edilen ve Ankara ile buradan bir müteahhit şirketiyle ortak sürdürülen cezaevinin devam ettiğini, ancak fark uygulaması yapılmazsa tüm projelerin duracağını kaydetti.

“İşler durmadan çözüm üretilmelidir”

Gürcafer, projelere iyi niyetle devam edildiğini, projeler durduktan sonra tekrar başlamanın zor olacağını, bu nedenle işler durmadan bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizdi. Başbakan Erhürman’ın Türkiye ziyaretinde bu konunun da ele alındığını belirten Gürcafer, “umutluyum, umarım bir çözüm yolu bulunur. Ya fiyat farkı ödenecek projeler tamamlanacak ya da yarım kalacak, başka yolu yok” diye konuştu. Gürcafer, olağanüstü bir hal yaşandığını, her yıl beklenmekte olan yüzde 10’luk döviz artışının gerçekleşmediğini belirterek, bu gibi durumlarda devletin çözüm üretmek zorunda olduğunu söyledi.