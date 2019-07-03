"Mutlu anne olmak için seni yalnız bıraktım"

Şeyma Subaşı kısa bir süre önce çıkardığı ve hayat hikayesini anlatan kitabında kızı Melisa ile ilgili olarak kullandığı satırlarla dikkat çekti.

Eşi Acun Ilıcalı ile boşanmadan önce sürdürdüğü yaşam tarzı yüzünden takipçileri tarafından eleştirilen ve kızı Melisa’ya yeterince vakit ayırmadığı yönünde yorumlar alan Şeyma Subaşı, yayınevi editörlerinin kaleme aldığı ve hayat hikayesini anlatan ‘Sadece Şeyma’ adlı kitabında kullandığı ifadelerle adeta kendisine yöneltilen bu eleştirilere yanıt verdi. Sürekli olarak çıktığı yurtdışı gezilerinden kareler paylaşan ve bu gezintiler sırasında kızıyla yaptığı görüntülü konuşmaları takipçilerine ulaştıran Şeyma Subaşı, kitabında kızıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor:

“Bazen seni bırakıp yurtdışına gittiğim, iş görüşmelerine koşturduğum, arkadaşlarımla buluştuğum için özür dilerim ama mutlu bir anne olup seni mutlu enerjilerle sarmak için her şey…”