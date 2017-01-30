Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. MÜZAKERECİLER 3 SAAT GÖRÜŞTÜ
MÜZAKERECİLER 3 SAAT GÖRÜŞTÜ

MÜZAKERECİLER 3 SAAT GÖRÜŞTÜ

Ön hazırlık yapıldı.

A+A-

Müzakereciler bugün ara bölgede saat 10.00'da bir araya gelerek saat 13.00'e kadar görüştü.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, müzakerecilerin bugünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum lider Nikos Anastasiadis ile 1 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de yapacakları görüşmede ele alınacak konularla ilgili ön hazırlık yapıldı.

Bu haber toplam 345 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.