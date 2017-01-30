MÜZAKERECİLER 3 SAAT GÖRÜŞTÜ

Müzakereciler bugün ara bölgede saat 10.00'da bir araya gelerek saat 13.00'e kadar görüştü.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, müzakerecilerin bugünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum lider Nikos Anastasiadis ile 1 Şubat Çarşamba günü saat 11:00'de yapacakları görüşmede ele alınacak konularla ilgili ön hazırlık yapıldı.