Mykonos'ta aşka geldiler!
Mykonos'ta aşka geldiler!
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Geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren, Anıl Altan ve Pelin Akil çifti aşk dolu paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü oyuncu Anıl Altan paylaşımına, "Her zaman gülümse" notunu yazdı.
Geçtiğimiz yıllarda dünyaevine giren Anıl Altan ve Pelin Akil ççifti romantik paylaşımlarına devam ediyor. Ünlü çift Yunanistan'ın Mykonos adasında yaptıkları tatil görüntülerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
"HER ZAMAN GÜLÜMSE"
Ünlü oyuncu Anıl Altan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar takipçilerinden güzel yorumlar yaptı. Anıl Altan paylaşıma İngilizce olarak "Her zaman gülümse" notunu yazdı.
Etiketler : Anıl Altan, Pelin Akil, Mykonos adası
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