NAİM CİNAYETİNDE GELİŞME!
Serbest bırakıldı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen M.A. (E-50) tutuklandı.
Cinayetle ilgili olarak daha önceden 8 kişi tutuklanmış, tutuklulardan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad 3 ay süre ile merkezi cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olmadığı tespit edilen Abubaker Fiaz ise serbest bırakılmıştı.
Etiketler : Gökhan Naim, cinayet, Faiz Ul Hassan, Bilal Ahmad
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