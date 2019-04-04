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NAİM CİNAYETİNDE GELİŞME!

NAİM CİNAYETİNDE GELİŞME!

Serbest bırakıldı!

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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı görülen M.A. (E-50) tutuklandı.

Cinayetle ilgili olarak daha önceden 8 kişi tutuklanmış, tutuklulardan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad 3 ay süre ile merkezi cezaevine gönderilirken olayla bağlantısı olmadığı tespit edilen Abubaker Fiaz ise serbest bırakılmıştı.

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