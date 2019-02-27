NAİMOĞLULARI'NDAN POLİSE TEPKİ!

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları hayvancıların polisin Lefkoşa’ya girişlerini engellemesi ile ilgili tepki gösterdi.

Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları hayvancıların polisin Lefkoşa’ya girişlerini engellemesi ile ilgili doğru bir davranış olmadığını söyledi. Naimoğluları, “Şu anda yaşanan durum yanlış. Bugün engellersiniz bizi ama yarın bu insanların karşısına nasıl çıkacaklar. Bugün engelleyebilirler ama yarın engelleyemezler. Yağmur nedeniyle tarlalardan da gelemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Biz eylem yapmamak için bir çok görüşme yaptık, hep bekledik. Ama onlar bizim ekmek paramızı alıyorlar. Küçükbaş hayvancıya para vermiyorlar. Arpa parası arttı, döviz düşmesine rağmen düşüşün çok az. Artık ayakta kalamıyoruz. Bizim önümüze konan hep ‘bütçede para yoktur” oldu. Bizi çiftçi ile narenciyeci ile kavga ettiriyorlar” diyen Naimoğlulları, hayvancı batarken bu sektörden ekmek yiyen herkesin batacağını söyledi.