NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİNE İKİ YENİ BİRİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bünyesinde hizmet veren 112 Komuta kontrol Merkezi’nin yeni bölümü ile Adli Tıp binasının açılışını yaptı.

Açılışta Bakanlığın hedeflerini anlatan Bakan Besim, çok daha efektif bir ağ kurmak istediklerini kaydetti.

Besim, adli tıp birimin kurulması ile de ülkede büyük eksikliğin giderildiğini anımsatarak, birimin kurum haline gelmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Açılışlarda Hastane Başhekimi Bülent Dizdarlı, Polis Genel Müdür Yardımcısı Barbaros Savaşçı da hazır bulundu.

İlk açılış 112 Komuta Kontrol Merkezi’nde yapıldı.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, açılışın ardından kontrol merkezini dolaşarak yetkililerden bilgi aldı, yeni bölümün hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Besim daha sonra Adli Tıp binasının açılışını gerçekleştirdi, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Besim “Bugün bizler için, sağlık için, toplum için çok yararlı ve anlamlı olduğuna inandığımız iki merkezi açtık+++ Önce 112 Komuta merkezimizde, Komuta Merkezi ile Çağrı biriminin ayrılması için yeni bir bölüm yaptık. Artık çağrı merkezimiz ve komuta merkezimiz ayrı olduğu için çağrıların çok daha sağlıklı bir ortamda alınması ve komutada da alınan bu çağrıların yönlendirilmesi sağlanacak” dedi…

112 Komuta merkezinin ada çapında çok daha güçlü hale geldiğini ifade eden Bakan Besim, bugün adada 16 tane acil merkez ve 30 ambulans ile hizmet verdiklerini ve vakalara çok daha hızlı şekilde müdahale edebildiklerini belirtti.

Bakan Besim, birkaç yıl içinde çok daha efektif bir ağ kurmak istediklerini kaydetti.

Besim, polisle kurulan telsiz irtibatı sonucu alınan bütün çağrıların anında polis tarafından duyulduğunu ve gerekli çıkışların yapılabildiğini de belirterek hedeflerinin sadece polisle değil, itfaiye ve diğer acil afet birimleri ile bu entegrasyonu sağlamak olduğunu vurguladı.

Bakan Besim, 112 acillerde artık hemşirelerin yerine, paramediklerin çalışacağını da açıkladı.

Bakan Besim konuşmasında Adli Tıp binasının açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını da ifade etti.

Adli Tıp birimin, bağımsız bir kurum haline gelmesi için yasanın yapılması gereğine dikkat çeken Besim, birimin bugüne kadar tek adli tıp uzmanı ile hizmet verdiğini ancak birim bünyesine katılan adli antropolog Deren Çeker ile artık çok daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Bakan Besim, PGM Müdür Yardımcısı Barbaros Savaşçı ile PGM İletişim Müdürü Erdal Şanlıdağ’a katkılarından dolayı plaket taktim etti.