NARENCİYE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

K.T. Narenciye Üreticileri Birliği, 1 Nisan’dan itibaren yapılacak zamla elektrik tarifelerinin narenciyeye, özellikle sulu tarıma nasıl yansıyacağıyla ilgili açıklama olmadığını belirterek, ilgililerden konuyla ilgili doyurucu bir açıklama beklendiğini açıkladı.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, narenciyede sulamaların her gün 24 saat ve altı ile sekiz ay devam ettiği hesaplanırsa ve Anavatan Türkiye de tarımda dönümü yıllık 25-30 TL’ye sulandığı düşünülürse söz konusu düzenlemeyle tarımda rekabet gücünün tamamen sıfırlanacağını kaydetti.

“Zaten Narenciyede büyük sıkıntılar içerisinde ve yüksek maliyetler hesaplanmadan yapılan bir üretimdir. Eşdeğer olarak alınan ve Güneyde bırakılan mallarına karşılık olduğu düşünüldüğü için üretime devam ve kurutmamaya çalışmakta. Bahçelerin kalanları eşdeğerden dolayı yeşil durmaktadır. Yoksa geriye kalan bu bahçelerin de büyük bir kısımda çoktan kurumaya terk edilecekti” diyen Akçın, girdi maliyetlerinin ilk sırada su ikinci sırada ise kimyevi gübreler, zirai ilaçlar ile tarımda kullanılan elektrik ve fonların geçmiş tarifelerden de aşağılara çekilerek üretimin devamını sağlamanın Hükümetlerin görevi olduğunu söyledi.

Akçın, aksi üretilen her ürünün sebze, meyve ve diğer ürünlerin ateş pahası olacağını ve bunun da Tüketiciye misli olarak yansıyacağını ifade ederek, üretimden koparılan üreticinin bir daha üretime geri dönmeyeceğinin hesaba katılarak tedbir alınmasını istedi. Akçın, aksi durumda ülkede üretimin duracağını ve bunun suçlusu da gelecek zamlara öncülük eden Hükümetin olacağını kaydetti.

Narenciye’ye konan %3 stopaj vergisinin konsantreye giden ıskarta üründen bile alındığını ve bu stopaj vergisinin Türkiye’de %2 olarak uygulandığını anımsatan Akçın, KKTC’de uygulanan bu verginin astronomik bir rakam olduğunu ve üreticinin cebinden zorla alındığını belirtti.

Akçın, “Diğer yandan Türkiye’den gelen ve 4 yıldır Barajda bekletilen suyla ilgili geçtiğimiz yılın son aylarında temel atılıp tünelin kazılmasına başlanmıştır. Ancak Bahçeler arası altyapıdaya ilişkin bir haber, bir çalışma yoktur. Tünel tamamlanacak ancak nasıl ki su Barajda 4 yıl bekletildi, dört yılda tünelde bekletilip Bahçeler kuruduktan sonra Güzelyurt’a su ulaştırılacaktır. Ancak o zamanda iş işten geçmiş olacaktır. Bizden söylemesi ve uyarması; gerisi Hükümete ait” dedi.