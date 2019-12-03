NARENCİYECİLERİN SORUNLARI TARTIŞILACAK
Narenciyecilerin sorunları yarın Doğancı’da tartışılacak
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, narenciye sektöründeki son durumu üreticilerle birlikte masaya yatırmaya hazırlanıyor.
Kitle toplantılarının ilki yarın akşam Doğancı’da yapılacak.
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, narenciye sektöründeki son durumu ve özellikle Cypfruvex’te yaşanan sorunları değerlendirmek amacıyla kitle toplantıları düzenliyor.
Üreticileri bilgilendirileceği ve sektörün geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunulacak olan toplantıların ilki yarın akşam Doğancı’da yapılacak. Toplantı saat 18:30’da Doğancı Kulüp Binası’nda yer alacak.
Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Ali Alioğlu, yaptığı yazılı açıklamada son gelişmeleri değerlendirmek adına tüm bölgelerde kitle toplantıları düzenleneceğini vurgulayarak, üreticileri toplantılara katılmaya çağırdı.
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