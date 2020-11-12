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Narkotikten ‘Pençe’ operasyonu

Narkotikten ‘Pençe’ operasyonu

Narkotikten ‘Pençe’ operasyonu

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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam ‘Pençe’ ismi verdikleri operasyonu Girne ve Gemikonağı’nda gerçekleştiren Narkotik ekipleri   toplam 16 kilo 750 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Olayla ilgili toplam 7 kişi tutuklandı. Zanlılar saat 14:00’de Girne Kaza Mahkemsi huzuruna çıkarılacak. 

BRTK

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