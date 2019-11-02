NASA duyurdu! 5 asteroit Dünya’ya doğru geliyor…

NASA’dan yapılan açıklamaya göre 5 asteroit, bu gece dünyanın oldukça yakından geçecek. Art arda sıralanacak olan bu uzay kayalarından ilki, Türkiye saati ile 21.48’de sonuncusu ise 23.45’te geçecek.

NASA, bu gece Dünya'nın yakınlarından 5 adet asteroidin geçeceğinin duyurusunu yaptı. Webtekno’nun haberine göre bu asteroitlerden en büyüğünün boyutunun Büyük Giza Piramidi kadar olduğu tahmin ediliyor. NASA'nın tahminlerine göre beş asteroit arasından en büyüğü olan 2019 UD13 adlı asteroit, 54 metre ile 120 metre arasında bir çapa sahip.

NASA’YA GÖRE YAKIN!

5 asteroitten Dünya’ya en yakın mesafeden geçecek olanı 2019 UDP7, gezegenimize yaklaşık 5,8 milyon km uzaklıkta olacak. Bu uzaklık, bizim kulağımıza oldukça fazla gibi gelse de NASA tarafından ‘yakın’ şeklinde sınıflandırılıyor. NASA, Dünya'ya yakın nesneler kataloğunun henüz tamamen bitmediği konusunda da uyardı. Yani öngörülmemiş bir çarpışma her an gerçekleşebilir.