NASA’dan korkutan uyarı: 2020 en sıcak yıl oldu

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) bir açıklama yaparak 2020'nin 2016 ile birlikte en sıcak yıl olduğunu duyurdu. Okyanus akıntılarının yavaşlaması, sera gazı yayılımının azalmasına rağmen bu artış durumun çok daha kötüye gideceğine işaret olarak alındı.

NASA, hazırladığı yeni iklim raporu ile 2020’nin son yılların en sıcak yılı olduğunu resmen kanıtladı…

Sera gazı yayılımının ve okyanuslardaki akıntıların azalmasına rağmen 2020’nin 2016 ile birlikte en sıcak yıl olduğunu açıklayan NASA, “Aralık ayında küresel ısınmayı azaltan La Nina Pasifik Okyanusu akıntısına rağmen sıcaklık rekor seviyede oldu” açıklamasını yaptı.

1880’den beri dünyanın ısısını ölçen NASA, “2020, 2016’daki sıcaklıktan sadece çok ufak bir farkla daha serin geçti.

Wall Street Journal’a konuşan NASA’nın New York’taki Goddard Uzay Bilim Enstitüsü’nün Direktörü Gavin Schmidt, “Bu uzun vadeli trendler çok ama çok açık. Bunlar bize gezegenimizin her 10 yılda bir daha da ısındığını anlatan kanıtlar” ifadesini kullandı.

Antarktika’nın ortalama olarak geçen yıl çok daha ısındığını vurgulayan yetkililer ABD ve Avustralya’da yaşanan devasa orman yangınlarının da stratosfere yaydığı dumanlara ve Atlantik’teki fırtınaların artışına da dikkat çekildi.

Geçen hafta AB üyesi ülkelere küresel iklim verileri sunan Kopernik İklim Değişim Hizmeti de benzer bir açıklama yapmış ve 2020’yi en sıcak yıl ilan etmişti.

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