NATO’da kritik zirve! Ukrayna gündemiyle acil toplanacaklar
NATO’da kritik zirve! Ukrayna gündemiyle acil toplanacaklar
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NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının 4 Mart’ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarıldı.
Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi devam ederken, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğin bildirildi.
NATO tarafından yapılan açıklamada, NATO dışişleri bakanlarının 4 Mart'ta Ukrayna gündemiyle acil olarak toplanacakları aktarılarak, toplantının Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda yapılacağı açıklandı.
Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlık edeceği belirtildi.
sözcü.com.tr
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