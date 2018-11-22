NAYLON POŞETLER 1 ARALIK'TAN İTİBAREN ÜCRETLİ OLUYOR!

1 Aralık tarihinden itibaren market poşetleri ücretli olacak.Çevre Koruma Dairesi, bu konuda vatandaşı bilgilendirmek amacıyla bu sabah İskele ’de bazı kavşaklarda ve marketlerde broşür dağıttı.

Daha az plastik kullanımı ve daha temiz bir çevre için, marketlerde kullanılan naylon poşetler ücretli oluyor.Uygulama 1 Aralık tarihinde tüm marketlerde başlayacak.

Çevre Koruma Dairesi, uygulama hakkında vatandaşı bilgilendirmek amacıyla İskele’deki bazı kavşaklarda ve marketlerde broşür dağıttı.

Broşürde 1 Aralık’tan itibaren naylon poşetlerin ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyona veya kampanyaya dahil edilmeyeceği gibi ücretsiz temini durumunda cezasının bir aylık asgari ücret olacağı hakkında bilgiler yer alıyor.

Ayrıca aksi davranışta bulunanları ALO 123 çevre hattına ihbar etmeleri isteniyor.