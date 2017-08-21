Nazar değdi! Hastanelik oldu!

Ece Sükan hastanelik oldu!

Geçen gün Bodrum'da görüntülenen Ece Sükan nazara geldi. Ece Sükan, sunuculuk yaptığı gecede süper mini elbisesiyle tüm bakışları üzerinde toplamıştı. Güzel manken Ece Sükan hastanelik oldu.

Başarılı ve güzel manken Ece Sükan, düzenlenen bir organizasyonda görev almak üzere geldiği Bodrum’da kısa bir tatil yaptı. Ece Sükan, sabah saatlerinde Yalıkavak’ta bulunan bir mekânda güneşlenirken görüntülenen mankenin, ayağının sargılı olması dikkat çekti.

Kendisini görüntüleyen muhabirlere açıklama yapan Ece Sükan, “Arı sokması sonucu ayağım şişti, doktor bu şekilde tedavi uyguladı” dedi.