NE ARAYAN NE SORAN VAR!

Lefkoşa-Terminal alanında belediye tarafından kapılarına aylar önce kilit vurulan iki dükkanın içerisinde kalan gıdalar, hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de görüntü kirliliğine neden oluyor

Özlem ÇİMENDAL

Lefkoşa Terminal Alanı’nın çilesi bitmiyor. Belediye tarafından kapılarına aylar önce kilit vurulan iki dükkanın içerisinde kalan gıdalar, hem halk sağlığını tehdit ediyor hem de görüntü kirliliğine neden oluyor.

Kilit vuruldu, gıdalar atılmadı

Lefkoşa Terminal Alanı’nın en merkezi meydanında bulunan iki dükkanın kira anlaşmazlığı nedeniyle aylar öncesinden belediye tarafından kapılarına kilit vuruldu. Aylardır mahkemelik olunması sebebi ile kilitli duran dükkanların içerisindeki gıda maddeleri ise çevre sağlığını tehdit eder boyutta.

Ağızları patlayan kola kutuları, çürüyen ürünler kötü koku veriyor

Buzlukların içerisinde kalan sular, meyve suları ve ağızları patlayan kolalar sıcağın da etkisi ile çevreye pis koku veriyor. Terminal alanının merkezi meydanındaki bu görüntü her gün alanı kullanan yolcular ve turistler tarafından da şaşkınlıkla karşılanıyor.

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