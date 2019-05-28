'NE BAKIYORSUN' KAVGASI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da bir restoranda çıkan kavgada Pakistan uyruklu 2 kişiyi ciddi şekilde darp ederek 1 kişinin burun ve elmacık kemiğini kıran 3 zanlı, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Mağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle Mehran Hussain Khattak ile Abu Sufyan’ı ciddi şekilde darp ederek Sufyan’ın burun ve elmacık kemiğini kıran zanlı Ahmet Kalkan, Tolga Sevindi ve Umut Elmacı hakkındaki soruşturma tamamlandı. “Vahim zarar”, “Ciddi darp”, “Sarhoşluk” ve “Rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Kalkan, Sevindi ve Elmacı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Murat Öztürk, zanlı Ahmet Kalkan, Tolga Sevindi ve Umut Elmacı’nın 24 Mayıs 2019 tarihinde saat 01:45’te Mağusa’da faaliyet gösteren bir restoranda alkol tesiri altında bulundukları esnada kendilerine dik dik baktıkları gerekçesiyle Mehran Hussain Khattak ve Abu Sufyan’ın vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla vurduklarını belirtti. Öztürk, zanlılar tarafından ciddi şekilde darp edilen Abu Sufyan’ın burun ve elmacık kemiğinin kırıldığını açıkladı. Zanlıların TC vatandaşı olduğunu ifade eden Öztürk, zanlıların Lefkoşa’da bir iş yerinde 90 günlük çalışma izni ile çalıştıklarının tespit edildiğini söyledi. Öztürk, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Serbest kaldılar

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Kalkan, Tolga Sevindi ve Umut Elmacı’nın kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 6’şar bin TL nakdi teminat ödemelerine, 2’şer KKTC vatandaşının 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmelerine ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.