NE BULDUYSA ÇALDI!

Bahçeli’de önceki gün bir sitedeki evden para, tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Morlais Sitesi’nde, Robert Edward Beedham’a ait ikametgahın kapısı açılarak içeriden 100 Stg, 100 Euro ve 1000 TL nakit para ile tansiyon aleti ve şarj kablosu çalındı. Meselede zanlı görülen O.İ.(E-27) tutuklandı.