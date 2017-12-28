'Ne Görmek Ne Konuşmak İstiyorum!'

Mustafa Sandal ile boşanacakları konuşulan Emina Sandal önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı

Mustafa Sandal ile ayrıcakları iddia edilen Emina Sandal, alışveriş için önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Muhabirleri görünce önce yolunu değiştiren Emina Sandal daha sonra yüzünü asarak “Sıkıldım sizden ne görmek ne de konuşmak istiyorum sizlerle” dedi.