'Ne Görmek Ne Konuşmak İstiyorum!'
'Ne Görmek Ne Konuşmak İstiyorum!'
A+A-
Mustafa Sandal ile boşanacakları konuşulan Emina Sandal önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir AVM'de objektiflere yansıdı
Mustafa Sandal ile ayrıcakları iddia edilen Emina Sandal, alışveriş için önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Muhabirleri görünce önce yolunu değiştiren Emina Sandal daha sonra yüzünü asarak “Sıkıldım sizden ne görmek ne de konuşmak istiyorum sizlerle” dedi.
Etiketler : Mustafa Sandal, Emina Sandal, muhabirler
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.