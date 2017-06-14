NE HAMİLE KALIN, NE DE KALP KRİZİ GEÇİRİN!

Güzelyurt ve Lefke halkına hizmet veren tek devlet hastanesi olan ve her zaman “yokluklarla” anılan Cengiz Topel Hastanesi'nde yine doktor sıkıntısı yaşanıyor. Hastanede kadın doğum uzmanı, kardiyolog ve ürolog yok

Ceren ÖZBİL

KKTC’nin batısındaki binlerce kişinin sağlık hizmeti almak için başvurabileceği tek devlet hastanesi olan Yeşilyurt’taki Cengiz Topel Hastanesi, yine yoklukları yaşıyor.

Bölge halkının yoğun taleplerine rağmen yıllardır Cengiz Topel Hastanesi, hep doktor krizleri ile gündeme geliyor. Doktorların bir türlü gitmek istemediği, yetkililerin de bu sorunun önünü alamadığı Cengiz Topel Hastanesi’nde üç ana branşta yine doktor yok. Bölge halkı yine hastanede doktor bulamayıp mağduriyet yaşıyor.

Bölgenin tek devlet hastanesi olan Cengiz Topel Hastanesi'nde kadın doğum uzmanı, kardiyolog ve ürolog bulunmuyor.

Özellikle kadın doğum uzmanı ve kardiyolog eksikliği, hastanede ciddi sıkıntılar yaşanmasına neden oluyor.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu branşlar için Cengiz Topel Hastanesi’ne başvuran hastalar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne gönderiliyor.

Bölge halkı, Güzelyurt ve Lefke ilçelerinin mahrumiyet bölgesine dönüştürüldüğünü söyledi ve en azından sağlık konusunda olsun mahrumiyetlerinin giderilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığı ise Cengiz Topel Hastanesi'ndeki doktor eksikliğinin giderilmesi için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Dana: En kısa sürede kadro tamamlanacak

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana, Cengiz Topel Hastanesi'nde yaşanan Kadın Doğum Uzmanı sıkıntısının bu hafta içerisinde çözülmesinin hedeflendiğin ifade etti ve geriye kalan kardiyolog ve ürolog eksikliğinin de en kısa sürede giderileceğini belirtti. Dana şöyle konuştu:

“Hedefimiz kadın doğum uzmanı sıkıntısını önümüzdeki hafta içerisinde çözmektir. Kardiyolog sıkıntısı ise Türkiye'den doktorların gelmesinin ardından çözülecek. Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğumuz bir anlaşma vardı ve bu anlaşma doğrultusunda bize Türkiye'den iki kardiyolog gönderilecek. Bu iki kardiyologdan bir Cengiz Topel Hastanesi'ne gönderilecek. Ürolog olarak ise henüz bize başvuru yapan biri yok. Bir ürolog başvurur başvurmaz hemen Cengiz Topel Hastanesi'ne göndereceğiz”.

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