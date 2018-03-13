NE KADAR GÜVENLİ?

Bazı kısımların ‘yamalanması’ sonucunda trafiğe açılan Girne-Dağ yolunun uzmanlar tarafından incelenmesi gerekiyor

Seda Nur AYDOĞAN

Ölümü trafik kazalarına yol açan Girne-Değirenlik Dağ Yolu’nu yenileme çalışmalarının tamamlandığı ve trafiğe açıldığı ifade edilirken, güvenlik durumunun uzmanlar tarafından mutlaka incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Söz konusu yolun bazı bölümlerinde çukurlar kapanmış olmakla birlikte, inişli-çıkışlı kesimlerde herhangi bir düzelmenin olmadığı ve trafik ikaz işaretleriyle koruyucu bariyerlerin yeterli olmadığı gözlemlendi.

Değirmenlik-Girne dağ yolunu kullanan sürücüler, Diyalog muhabirine yaptıkları açıklamada, yolun halen güvenli olmadığını, yapılan çalışmaların sadece çukurların doldurulmasıyla tamamlandığını savundu.

Sürücüler, uzman kişilerin bölgede inceleme yaparak rapor hazırlanmasını önerdiler.

Yol bugün trafiğe açılıyor

Öte yandan Dağ Yolu olarak bilinen Girne-Değirmenlik yolunda trafik bu sabahtan itibaren normale dönüyor.

Ulaştırma Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından derlenen bilgilere göre, bakım onarım çalışmalarının dün tamamlanmasıyla bu yolda 5 Mart’tan itibaren uygulanan süreli kullanım programı da sona erdi.

Yoldaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle gündüz saatlerinde salon, gece de ağır araçların bu yolu kullanmaları yasaklanmıştı.

Diyalog