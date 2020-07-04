"Ne yaptığınızı sanıyorsunuz?"

Ana muhalefet partisi Başkanı Tufan Erhürman'dan sert çıkış. Erhürman hükümete, ülkeye son gelen uçaktaki yolcuların karantinasız serbest bırakılıp bırakılmadıklarını sordu.

"Hükumete açıkça soruyorum: Bu konudaki (yalnızca otel müşterileriyle ilgili ve uygulanması yeterince sıkıntılı olan) kararınızı dahi değiştirmeden, son gelen uçaktan inen yolcuların hepsinin testleri yapıldıktan sonra ve sonuçları çıkmadan, karantinaya alınmaksızın serbest bırakıldıkları doğru mu?"

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