Nebahat Çehre'nin Nişantaşı stili
Kendi kıyafet koleksiyonu tasarlayarak adından söz ettiren usta oyuncu Nebahat Çehre (76), Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
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Nebahat Çehre, uzun kollu gömleği, bol pantolunu ve düz kestirdiği saçlarıyla ilgi odağı oldu.
Her zaman şık giyinmeye özen gösterdiğini ifade eden oyuncu, "İşlerim var. Koleksiyonum üzerine yoğun çalışıyorum" demekle yetindi.
Kaynak: Milliyet/Cadde
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