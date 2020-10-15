Nebahat Çehre'nin Nişantaşı stili

Nebahat Çehre, uzun kollu gömleği, bol pantolunu ve düz kestirdiği saçlarıyla ilgi odağı oldu.

Her zaman şık giyinmeye özen gösterdiğini ifade eden oyuncu, "İşlerim var. Koleksiyonum üzerine yoğun çalışıyorum" demekle yetindi.

Kaynak: Milliyet/Cadde