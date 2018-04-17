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NECİPOĞULLARI BAHÇE DUVARINA ÇARPTI!

NECİPOĞULLARI BAHÇE DUVARINA ÇARPTI!

Kaza!

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Hamitköy’de Atatürk Caddesi üzerinde  dün saat 16.50 sıralarında Kemal Necipoğulları trafik kazası geçirdi

Kemal Necipoğulları sürüdüğü NJ 339 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan kaldırıma ardından da Ersin Tünay’a ait evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Havadis

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