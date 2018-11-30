Neden Barıştıkları Belli Oldu!

Murat Boz’u affeden Aslı Enver’den barışma şartı

Murat Boz ve Aslı Enver 8 aylık ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans verdi. Aslı Enver'in 2,5 yıllık sevgilisi Murat Boz'la evlilik şartıyla barıştığı konuşuluyor.

Popçu Murat Boz ve İstanbullu Gelin’in başrol oyuncusu Aslı Enver, ayrılığa daha fazla dayanamadı. İlişkileri boyunca parmakla gösterilen çiftin barışma haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Aslı Enver, sevgilisi Murat Boz’la evlilik şartıyla ilişkisine yeniden şans verdiği iddia edildi.

ASLI ENVER VE MURAT BOZ BİRLİKTELİKLERİNİ NİKAH MASASINA TAŞIYACAK

2,5 yıllık ilişkilerinde 3 kez ayrılan ve 8 aylık ayrılıkları geçen hafta son bulan Murat Boz ile Aslı Enver bu kez kararını verdi. Akşam’ın haberine göre, sevgililer birlikteliklerini nikah masasına taşıyacak.