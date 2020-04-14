CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, bazı dairelerin, iş yerlerinin açılmasının hakkında Bilim Kurulu'nun görüşünü ve belirlediği koşulları duymak istiyoruz dedi. Erhürman'ın paylaşımı şöyle;

Bazı dairelerin, iş yerlerinin açılması konuşuluyor yine. Bir kez daha gereksiz tartışmalara, ayrışmalara, çatışmalara sürüklemeyin bizi. Bilim Kurulu'nun (kurullarının) görüşünü, belirlediği koşulları duymak istiyoruz. Kamuoyuyla önce bilim kurulunun ortaya koyduğu verileri, bilgiyi paylaşıp, kararları ondan sonra açıklamak neden bu kadar zor geliyor anlamak mümkün değil!