Neden kıskanıyoruz?

Kıskançlık hissi hepimizin bazı durumlarda hissettiğimiz ve önüne geçemediğimiz bir his. Bu his karşı tarafa ve bize zarar vermediği sürece oldukça anlaşılabilir. Ancak kıskançlığın ileri boyutu kişinin kendisine ve partnerine oldukça zarar verebilir.

Bazı insanlar duygusal olarak bağlı oldukları; aile, arkadaş, akraba, erkek arkadaş ve kız arkadaş gibi yakın çevrelerine yoğun bir sahiplenme duygusu ile yaklaşırlar. Bu durum onları bazı durumlarda kıskanç biri haline dönüştürebilir. Bazı kişilerse ise bundan bağımsız olarak kendilerinden daha başarılı, daha mutlu ya da daha güzel olduklarını düşündükleri kişilere karşı kıskançlık duygusunu hisseder.