NEDEN KKTC VATANDAŞI OLDUĞUNU AÇIKLADI!

Türkiye Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, katıldığı bir radyo programında ilk kez neden Kuzey Kıbrıs vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.

Bağış, Kuzey Kıbrıs eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ü ziyaretinde kendisine Kuzey Kıbrıs vatandaşı olması daveti geldiğini belirterek, “Aslında kabul etmemin sebebi; milli davamıza sahip çıktığımı göstermek, dosta düşmana karşı Kıbrıs’ın yanında olduğumuzu ilan etmektir” dedi.

Bağış, nasıl Kıbrıs vatandaşı olduğunu açıkladı

Bağış, “Hiç aklımda olmayan bir şeydi. Her yıl binlerce Türk vatandaşı, ek olarak KKTC vatandaşlığına da başvuruyor ve vatandaşlık evraklarını alabiliyor. Benim de böyle bir başvurma hakkım olduğunu biliyordum ama hiç değerlendirmeyi düşünmemiştim. Ama KKTC’de kurulan üniversitenin mütevelli heyeti üyesiyim. Bu üniversitenin konularını konuşmak için KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün’ü ziyaret ettiğimizde, ki eski arkadaşımdır, bana dönüp ’Sen hala bizim vatandaşımız olmadın mı Egemen, biz ne biçim dostuz, oradan bir evrak getirin, Egemen Bey’in imzasını alın’ dedi. Ben de onu orada kırmamak adına imzaladım. İnanın bana çok basit bir başvuru formuna imza attım, daha sonra da resmi gazetelerinde adımın yayınlandığını gördüm, bundan da onur duydum. Çünkü ben gençliğim boyunca Sayın Rauf Denktaş’a ve milli davamıza destek vermek için, Kıbrıs davası için pankart taşımış, uluslararası toplantılarda çaba göstermiş bir kişiyim. Bakan olduktan sonra Türkiye adına sorumluluğu üstlendiğim AB sürecinde en büyük engel olarak Kıbrıs Rum Kesimi’ni gördüm. Dünyanın birçok ülkesinde Rum temsilcilerin resmi diplomatlarına diplomatik dille mücadele verdim. Kıbrıs davasına yürekten inanmış bir kişiyim. Rahmetli babam bugün Rum kesimi kapsamında kalan Baf’da matematik öğretmenliği yapmıştır. Yani Kıbrıs bizim açımızdan milli bir davadır. Böyle bir davet gelince de hayatımda ilk defa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına ek olarak başka bir vatandaşlığı kabul ettim. O da yavru vatanımız. Aslında kabul etmemin sebebi; milli davamıza sahip çıktığımı göstermek, dosta düşmana karşı Kıbrıs’ın yanında olduğumuzu ilan etmektir. Bundan Türkiye’nin muhalif çevreleri, özellikle ana muhalefet partisi rahatsız olmuş. Onlara verdiğimiz rahatsızlık için özür dileyecek değiliz. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin vatansever evladı olarak doğru gördüğüm her şeyi yapma konusunda kararlılığımı sürdürürüm. Bundan da kimse gocunmasın” dedi.