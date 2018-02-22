NEDEN SADECE BENİMKİ?

İnşaat izni olmadığı için evi yıkılan Gülşen Rençbereli Dikmen’de çok sayıda kaçak yapı olduğunu iddia etti

Melin DOBRAN

Dikmen’de yaşayan Gülşen Rençbereli isimli vatandaşın, inşaat izni olmadığı gerekçesiyle dün öğle saatlerinde evi, Kaymakamlık emri ile

yıkıldı. Yaklaşık 20 seneden beridir bu evde oturduğunu söyleyen Rençbereli, bölgede birçok kaçak yapının olduğunu ifade etti. Rençbereli, “Neden sadece benim evim yıkıldı? Sokakta mı kalacağız?” diyerek yaşanan bu olaya isyan etti. Evin yıkılmasını gözyaşları içinde seyreden Rençbereli ailesi, duyarlı kişilerden ve devletten yardım eli bekliyor. Rençbereli, akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli yağıştan dolayı, dışarıda kalan tüm eşyalarının mahvolduğunu söyledi.

Fenalık geçirdi

Rençbereli ailesi sabah saatlerinde evdeki eşyaları bahçeye taşıyarak, “Bu eşyaları çalmazlar mı? Hem giyim hem de mutfak eşyalarımız bizimle beraber sokakta kaldı. Eşyaları koyacak bir yer bile bulamadık” dedi. Rençbereli, “Ben garibim diye mi sadece benim evim yıkıldı. Yıkılmadım yıkılmayacağım, neden gücün bana yetiyor. Dikmen’de kaçak olan çok bina var. Neden onları da yıkmıyorsun” diyerek Kaymakamlığa öfke kustu. Rençberereli, evinin yıkıldığı esnada sinir krizi ve baygınlık geçirdi. Olay yerine çağırılan ambulansla, Rençbereli’ye sağlık ekipleri müdahale etti.

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