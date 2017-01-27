NEFES İÇİN YARDIM KAMPANYASI

İki yıldan beridir nörolastom tümörüyle mücadele eden 6 yaşındaki Nefes Demirpençe’nin kök hücre nakli ve immuneterapi tedavilerine katkı için yardım kampanyaları başlatıldı.

Tedavisi için 1 Ocak’ta Almanya’ya giden Nefes, Dusseldorf şehrindeki Universitatsklinikum Hastahanesi’ndeki operasyona hazırlanıyor.

7 bankada açılan hesaplar yanında, Turkcell ve Telsim cep telefonlarından NEFES yazılıp 1441’e gönderilerek SMS’lerle de kampanyaya 10 TL’lik destekte bulunulabiliyor.

Nefes’e yardım kampanyalarını düzenleyen gönüllülerin “Nefes’e bir nefes de biz olalım” sloganıyla başlattığı kampanyada Nefes’in annesi Nihal Cesuroğlu adıyla açılan bağış hesapları şöyle:

“KOOPBANK TR: 10-304-6112864

İŞ BANKASI TR: 6804-0084198

LİMASOL BANKASI TR: 11-390-3903-001

K.T. ÖĞRETMENLER KOOPERATİFİ TR: I-2750

YAKIN DOĞU BANK GÜLÜCÜK HESABI

ÖYAK TR: 01-300-00103180

İKTİSAT BANKASI TR: 9010-7182780-351”

Kampanya gönüllüleri ve telefon numaraları ise şöyle:

“Gülten Canaş 533 846 23 36, Feriha Sergen 533 868 18 89, Reyhan Yalovalı 533 866 28 81, Kıymet Baytaroğlu 542 852 38 36, Umut Öksüz 542 866 66 16, Ahmet Baba 533 834 04 04.”

Kök hücre nakil ameliyatının 500 bin Euro olarak belirlenen rakamının Nefes’in AB vatandaşı olması nedeniyle Almanya’daki hastane tarafından 250 bin Euro’ya düşürüldüğünü ancak bu rakama immuneterapi, tedavi boyunca yaşanabilecek komplikasyonlar ve Nefes’in ameliyat sonrasında belirli aralıklarla 10 kez alması gereken ilaçların dahil olmadığını belirten kampanya gönüllüleri, ayrıca Nefes ile ailesinin 1.5-2 yıl sürecek tedavisi boyunca Almanya’da yaşam sürebilmesi için de katkı beklediklerini anlattı.

Kampanya öncüleri, kampanyaya destekleri için Halk Sanatları Vakfı’na (HAS-DER) da teşekkür etti.