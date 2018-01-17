Nefes kesen yarış!
Nefes kesen yarışı bakın kim kazandı?
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16 Ocak tarihinin izlenme oranları belli oldu.
16 Ocak tarihinde; FOX'ta yayınlanan "Kadın" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada StarTV'de ekrana gelen "Ufak Tefek Cinayetler" dizisi, 3. sırada ise "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber" yer aldı.
AB'de 1.'lik "Ufak Tefek Cinayetler"in, 2.'lik "Kadın"ın, 3.'lük ise "Ufak Tefek Cinayetler"in özetinin oldu.
Etiketler : 16 Ocak, 2018, TV, izlenme oranları
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