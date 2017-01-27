NEFESLER TUTULDU: KRİTİK 'NOT' KARARI BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın bu haftaki PPK (Para Politikası Kurulu) toplantısının ardından Fitch'in bugün açıklanacak olan Türkiye kararına kilitlendi. Uzmanların genel beklentisi ‘not indirimi’ yönünde olurken, uzmanlar olası kararı ve piyasa beklentilerini hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Fitch Ratings’in Türkiye notu şu an yatırım yapılabilir seviye olan “BBB-“de görünümü ise negatifte bulunuyor.

NOTUN İNDİRİLMESİ OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Hürriyet Gazetesi yazarı Uğur Gürses, “Türkiye’nin notunu uzunca aradan sonra Kasım 2012’de yeniden yatırım sınıfına taşıyan dereceleme kuruluşu olan Fitch, darbe girişimi sonrası 19 Ağustos 2016’da görünümü negatife çekmişti” dedi. Negatif görünümde 5 ayı geçtiğimizi belirten Gürses; Fitch’in bu kararı aldığı tarihten bu yana gelişmelere bakılırsa negatif görünümden çıkma yönünde bir seyir yok.

Fitch’in politik ve ekonomik alanda işaret ettiği zayıflıklar hala mevcut. Bazılarında daha da bozulma var. Güvenlik kaygıları, terör saldırıları, turizm gelirlerinde sert düşüş, büyümenin ekonomik durgunluğa dönmesi, sert kur artışı, Merkez Bankası’nın piyasa bozulmasının gerisinde kalması gibi nedenler belirgin biçimde not indirimine kapı aralıyor. Notun indirilmesi olasılığı çok yüksek” şeklinde belirtti.

Hürriyet Gazetesi yazarı Gürses değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Moody’s sonrasında olduğu gibi, Fitch tarafından notun indirilmesinin de mali piyasalara kısa ve orta vadede bir miktar daha yansıması olacaktır. Çünkü bu durumda, Batılı ülkelerdeki belli başlı kredi dereceleme kuruluşundan alınmış ‘yatırım sınıfı’ notumuz kalmayacak. Türkiye’ye gelen sermayenin önemli bölümünün Avrupa ve ABD kaynaklı olduğu dikkate alınırsa not indirimi sonrasında hem sermaye hareketleri, hem de maliyetler olumsuz etkilenecektir”

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARININ TÜRKİYE KREDİ NOTU VE GÖRÜNÜMÜ

NOTUN İNDİRİMİ PİYASALARDA FİYATLANDI

İntegral Menkul Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu; “Bilindiği gibi Fitch Ülke Notları Yöneticisi James McCormack 13 Ocak tarihinde yaptığı açıklama ile not indirimi olabileceğinin sinyalini vermişti. Bu tarihten sonra Fitch’den zaman zaman gelen açıklamalarla gelişmekte olan ülkelerde not indirimleri olacağı da tekrarlanmıştı. Bu nedenle piyasalarda Cuma günü Fitch’in kredi notumuzu indirmesi sürpriz olarak karşılanmayacaktır” dedi.

Mevcut beklentinin büyük oranda piyasalarda fiyatlandığını ve piyasalarda önemli bir olumsuzluğa yol açmasını beklemediğini belirten Turşucu, “Belki açılışta dolar kurunda 3.88 seviyelerine doğru refleks hareketi olsa bile ardından tekrar gevşemeler görülebilir. Fitch’in notumuzu teyit etmesi ya da pas geçmesi ise sürpriz olumlu etki yaratacaktır. Bu durumda dolar kurunda 3.70 seviyelerine doğru düşüş, endekste 86000 seviyesine doğru yükselişler oluşabilir” şeklinde belirtti.

ÜLKE OLARAK DİNAMİK YAPIMIZA GÜVENİYORUZ ANCAK...

XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "Ocak ayından bu yana Türk Lirası tarafındaki negatif fiyatlamalara bakınca, Fitch’in mevcut BBB- olan ülke notunu BB+ seviyesine indirmesi yüzde 50 üzerinde ihtimal olarak görülüyor. Piyasanın yüksek ihtimal olarak tanımladığı karar akşam saatlerinde gerçeğe dönüşürse kısa vadede fiyatlamalar ne yönde değişir? Daha önemlisi karar öncesinde aksayarak ilerleyen ekonomiyi nasıl etkiler?" dedi.

Emeklilik ve yatırım fonlarının TL ve TL cinsi varlıklara yatırım yapabilmesi için en az iki kurumdan yatırım yapılabilir ülke notunun gerekliliğini hatırlatan Toktay; "Tek yatırım yapılabilir ülke notunu da kaybetmemiz portföy çıkışlarını hızlandırır mı? Düşüncemiz küresel ekonomi gerçeği ile içerideki gelişmelerden en az bizim kadar haberdar olan yabancı yatırımcıların çok öncesinde satış tarafında olduğu yönündedir. Bir başka ifade ile yine fırsat buldukça çıkış tarafında olabilirler. Ancak aşırıya kaçmak da iki taraflı zarar anlamına geliyor ve kimsenin işine yaramıyor" şeklinde ekledi.

XTB Menkul Değerler Araştırma Müdürü Toktay şöyle devam etti: "Son atılan adımlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likiditeyi kısarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çekti. Negatif Fitch yüksek volatilite ve baskılanan Türk Lirası Merkez’i terletecek gibi görünse de önümüzdeki hafta açıklanacak veriler bir o kadar önemli. 30 Ocak’ta enflasyon görünüm raporu var iken haftanın son işlem gününde Ocak ayı enflasyonu açıklanacak. 2016 son çeyrek büyüme rakamının ne olacağı ise başka bir gündem maddesi? Kısaca Fitch kararı ve gelecek uyarılar büyük ölçüde piyasa farkındalığında ve kısa süreli bir dalgalanma ardından piyasalar önüne bakmak isteyecek. Bu senaryoda moral bozucu olan artan enflasyon beklentisi ve yavaşlayan ekonomik büyüme ile her ne kadar telaffuz etmek istemesek de ekonomik literatürde karşılığı “stagflasyon” olan kompozisyon. Bu nedenle her şeyi bir kenara bırakıp en kötüsü denebilecek noktaya gelmeden tedbir! Ülke olarak dinamik yapımıza güveniyoruz ancak doğru yönde ilerlemek için iyi bir yol haritasına ihtiyacımız var."

OLASI NOT İNDİRİMİNE PİYASALAR NE TEPKİ VERİR?

IşıkFx Başanalisti Gizmen Nalbantlı; “Geçtiğimiz yılın sonunda 2017 bankacılık sektörü görünümünü durağandan negatife çeken Fitch, son dönemde siyasi risklerin ekonomik aktivitede bozulma yarattığını ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde not indirimleri görülebileceğine yönelik açıklamalar yaptı. Fitch’in not indiriminin, notun sabit tutulmasından daha büyük olasılık olduğunu düşünüyorum.

Özellikle risklerin bankaların kredi temel göstergeleri üzerinde baskı yapmasını bekleyen Fitch, %3.3 olan sorunlu kredi oranının 2017 sonunda hafif bir yükselişle %4 civarında olacağı öngörüyor” dedi.

Kaynak: Alan Yatırım



Nalbantlı şöyle devam etti: “Kur tarafında bunun büyük bir bölümü fiyatlansa da BİST’e etkisinin Moody’s kadar sert olmasa da kura olan etkisinden daha güçlü olacağını düşünüyorum.Yatırım yapılabilir seviyedeki son notun kaybedilmesi, yabancıların bir miktar daha piyasadan çıkmasına neden olabilir. Ayrıca bankaların yurt dışından kullandığı sendikasyon kredilerinin maliyetleri de artacak.

Kur tarafında artık 3.70-3.75 bölgesi önemli destek oldu. Yeni bandın 3.80-4.00 arasında olacağını düşünüyorum. 4 psikolojik bir seviye fakat bu seviye doğru hızlı bir alımda 4.10-4.20 bölgesine kadar bir sıçrama gerçekleşebilir. Kurda 4 seviyesinin üzerinde Merkez Bankası’ndan daha radikal önlemler görebiliriz.Endeks tarafında ise yukarıda çok fazla bir marj kalmadı. 82 bin 200 seviyesinin üzerini beklemiyorum. Aşağıda ise artık 80 bin önemli destek. Fitch’in olası not indirimi 80 bin seviyelerine doğru bir düşüşü tetikleyebilir.”

FİTCH NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili kredi notu kararını bugün açıklayacak. Fitch'in yapacağı açıklamanın resmi olmamakla beraber 23.00 civarlarında gerçekleşeceği düşünülüyor.

Hürriyet