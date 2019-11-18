Nejat Uygur mezarı başında anıldı

Usta sanatçı Nejat Uygur, vefatından altı yıl sonra Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı.

Nejat Uygur'un ölümünün 6. yılındaki anma törenine; eşi Necla Uygur, kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, diğer oğlu Süha Uygur'un dışında dostları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Behzat Uygur kabristanda yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Babamızı kaybetmemizin 6’ncı yıl dönümü ama biz hiç kaybetmiş gibi hissetmiyoruz babamızı. Sanki turnedeymiş gibi. Çünkü çocukluğumuzda da öyle olurdu. Uzun uzun turneler yapardı. O uzun turneler sonucunda da Türkiye’nin sevgilisi oldu zaten. Karış karış Türkiye’yi defalarca dolaşarak, ülkesinin gerçeklerini bilerek, bu ülkenin çok değerlisi oldu. Bugün de görüyoruz ki memleketin her yerinde Nejat Uygur'u sevenler, bir sanatçıdan ziyade bir akrabası, babası, dostu gibi sevmiş."

"Biz gittiğimiz turnelerde, oyun oynadığımız zaman seyircinin gözünde Anadolu’da tekrar onun vasiyeti üzerine, sadece İstanbul, İzmir, Ankara da değil; Türkiye’nin her yerini dolaşarak, seyircilerin gözünde Nejat Uygur’un ölümsüzleştiğini görüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

"ÇINARLAR GİDİYORLAR"

"Onu sadece ölüm yıl dönümünde anmıyoruz. Her saniye, her dakika anıyoruz. Dün ne yazık ki bir başka ustayı kaybettik Yıldız Kenter’i. Çınarlar gidiyorlar ama eserleri ile hep bizlerle kalıyorlar. Hepsine Allahtan rahmet diliyoruz. Sizlere de bir kez daha bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyoruz.”