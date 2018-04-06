Nerede O Eski Meryem!

Uzun süredir ekranlarda kendisine bir projede yer bulamayan Meryem Uzerli, reklam yüzü olduğu markanın basın toplantısında görüntülendi. Meryem Uzerli'nin değişimi herkesi şaşırttı.

Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarından kurtulduktan sonra deforme olan bazı yerlerine estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Yaşanan bu olay sonrası Meryem Uzerli, bir Türk mücevher markasının 1 milyon TL karşılığı reklam yüzü oldu. Markanın basın toplantısında kameraların karşısına geçen Meryem Uzerli’nin yeni görüntüsü hakkında çıkan bu iddiaları doğrular cinsten.