NERGİSLİ-LAKŞA DERESİ BETONARME ISLAH SEKİ PROJESİNE BAŞLANDI
Nergisli-Lakşa Deresi Betonarme Islah Seki Projesi’ne başlandı
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Nergisli-Lakşa Deresi Betonarme Islah Sekisi projesine başlandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, çalışmaların yapıldığı yere giderek, incelemelerde bulundu.
Çalışmalar sırasında, su taşkınını önlemek için betonarmeden oluşan bir bend yapılacak.
Bu yapı sayesinde, dereden gelen suyun enerjisinin kırılarak taşkın riskinin azaltması hedefleniyor.
Etiketler : Nergisli-Lakşa Deresi, Betonarme Islah Sekisi, proje
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