Netflix, Organize İşler 2'ye ne kadar ödedi?

Cengiz Semercioğlu, günlerdir manşetleri meşgul eden konuyu köşesine taşıdı.

Cengiz Semercioğlu'nun 'Digitürk bu filme 2 milyon verirdi, Netflix ne verdi?' başlıklı yazısı şöyle...

2018 sonu itibarıyla Netflix dünyada 139 milyon 260 bin aboneye ulaştı, bunun 58.5 milyonu Amerika’daki aboneleri...

2017 sonunda bu oran birbirine daha yakındı...

Amerika’da her 5.5 kişiden biri Netflix üyesi... Dolayısıyla o pazarda yıllık hedefler 1-1.5 milyon yeni üye gibi konurken, dünya pazarında yıllık hedef 8-9 milyon yeni üye olarak konuyor.

Organize İşler Sazan Sarmalı filminin vizyona girmesinden 2 hafta sonra Netflix’te gösterilmesinin nedeni de bu...

Netflix, dünyada agresif bir şekilde büyüyor...

2019 yılında yeni 8-9 milyon abone nereden gelecek?

İçinde Türkiye’nin de olduğu yeni pazarlardan...

Bu yüzden geçen yıl İngilizce dışında 80 dilde daha yayına başladılar...

Bu yüzden Organize İşler’i yayına almak için bu kadar iştahlı davrandılar.

Bir kulis bilgisi aktarayım size...

Netflix yönetimi, Organize İşler Sazan Sarmalı’nı daha vizyona girmeden önce, Amsterdam’daki özel bir gösterimde izlemiş.

Ve filme bayılmışlar, çekim tekniğine, hikayesine, karakterlerine... “Türkiye’de bu kalitede filmler çekildiğini bütün dünyaya göstermeliyiz” demişler.

Hatta vizyonla aynı anda Netflix’te gösterilmesi için büyük baskı oluşturmuşlar...

Masada “aynı anda, ilk hafta sonunda, ikinci hafta sonunda, dördüncü hafta sonunda göstermek” gibi seçenekler varmış.

Açıkçası BKM tarafı dördüncü hafta sonrasında Netflix’e verme eğilimindeymiş, ancak baskıya iki hafta dayanabilmişler. Netflix’in Türkiye’deki abone sayısının 170-200 bin arasında olduğu tahmin ediliyor...

Bu konuda bugüne kadar hiç net bir açıklama yapmadı Netflix cephesi...

İşte bu rakamı 2019’da çok daha yukarılara çekmek için atılmış bir adım bu.

Yurtdışında yaşayan Türkler de doğal hedef kitlesi durumunda.

Sadece sinemada değil, diziden ortaklıklara, film yapımına kadar Netflix’in bu tür agresif adımlarını sık göreceğiz.

Bu arada ilginç bir not daha:

Netflix’te gösterime girmesinin Organize İşler’in hafta sonu gişesine etkisi yüzde 5 oranında olmuş...

Normal seyrinde olması gerekenden sadece yüzde 5 kayıpla kapamış hafta sonunu film.

Tabii insanlar duydukça bu hafta oran yükselebilir...

DIGITURK BU FİLME 2 MİLYON VERİRDİ, NETFLIX NE VERDİ?

Sektörde en çok konuşulan konu Organize İşler Sazan Sarmalı’nın Netflix’e kaça satıldığı?

Netflix anlaşmalarında son derece ketum olduğu için iki taraftan da bilgi sızdırmak çok zor...

Hâl böyle olunca kimi 5 milyon dolar diyor, kimi 6 milyon dolar...

Ne yapıyorsunuz arkadaşlar?

Böyle bir rakam yok ortada...

Rakamı tahmin etmek için elimizde iki veri var...

Birincisi, gişede kaybedilecek tahmini para...

İkincisi; Türk TV piyasasında bu filmin ederinin ne olduğu?

Yukarıda söylediğim gibi Netflix’le pazarlık, filmin hangi hafta gireceği üzerinden dönmüş.

Aynı anda girseydi çok daha yüksek para alacaktı, ilk hafta sonunda girseydi biraz daha düşecekti...

İkinci hafta sonunda girdi Netflix’te ve filmin tahmini gişe kaybına bakıldı.

Diğer taraftan Netflix olmasaydı Digitürk bu filme kaç lira verirdi, 1.5-2 milyon lira öderdi...

700 ila 1 milyon arasında öder Digitürk normal filmlere.

Böyle gişesi yüksek üst düzey bir işin fiyatı ise 1.5-2 milyona kadar gider...

Netflix de bunlara bakarak değerlendirme yaptı...

Bütün parametreler Netflix’in 5 milyon TL civarında bir ödeme yaptığını söylüyor bize...

SİNEMA KRİZİ MARS'IN CEO'SUNU YEDİ...

Sonunda beklenen oldu ve Mars’ın Koreli CEO’su Dong Won Kwak Türkiye pazarından çekildi...

Türkiye’nin en büyük sinema salonu işletmecisi Mars ve yapımcılar çok sert bir kavgaya tutuşmuş, sonunda yeni sinema yasasının çıkmasıyla ortalık durulmuştu.

Ancak bunun faturası Koreli CEO’ya çıktı ve CJ Group tarafından Dong Won Kwak Kore’ye çekildi...

Yaşanan kavgadan çok, sinema yasasında istediklerini elde edemedikleri için geri çekildiği söyleniyor CEO’nun...

Söylendiği gibi işten gönderilmiş değil, sadece Türkiye operasyonundan çekildi...

Bu hafta içinde Kore’den gelecek yeni CEO göreve başlayacak. “Cem Yılmaz olmazsa başka Cem Yılmaz’lar çıkar” sözüyle tartışmalar yaratan Mars Kurumsal İlişkiler Direktörü Aslı Acar mı?

Dün aradım ancak ulaşamadım kendisine... Görevine devam edecek mi bilmiyorum...

NETFLIX'TEN EN ÇOK ETKİLENEN KİM OLACAK?

Sinema salonları ayaklanıyor “sektörü bitirecek bu adım” diye, yapımcılar kızıyor “Türk sinemasına büyük darbe” diye...

Seyirci köpürüyor, “Kandırıldık” diye... Ama size bir şey söyleyeyim, Netflix’in Organize İşler hamlesinden en çok etkilenecek tek bir adres var: Digitürk...

Çünkü bir filmin “vizyon-şifreli kanal-dvd-şifresiz kanal” besin zincirine doğrudan müdahale etti Netflix...

Zaten dünyada da Netflix, Apple TV, Hulu, Prime gibi platformlar için “Cord Cutter” deniyor...

YANİ KABLO KESİCİ...

Bu dijital platformlar kablolu olarak bilinen ve abonelik sistemiyle çalışan kanalların en büyük kabusu durumunda...

Çünkü spor dışında ellerindeki bütün argümanları aldılar.

Organize İşler Sazan Sarmalı vizyonda gösterildikten sonra Digitürk’ün salonlarına gelecekti muhtemel, daha sonra film kanallarına, ardından da Kanal D, Show TV, Star,TV8 gibi ücretsiz bir kanalın ekranına...

Bu sistem bozuldu şimdi...

Digitürk’ün elinde de en büyük silah olarak futbol kaldı.

Onlar da bunun farkında ve içeriği zenginleştirmek için yeni adımlar atmayı planlıyor.