Netflix'den Muhafız Dizisi Açıklaması

Netflix, ilk orijinal Türk yapımı olan 'Hakan: Muhafız' dizisinin yayınladığı ilk haftada toplam izleyici sayısının 10 milyona ulaştığını açıkladı.

Film-dizi yapımcılığı ve online-stream yoluyla yayın-dağıtım yapan ABD merkezli Netflix Inc., bazı dizileriyle ilgili 2018'in 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan arasında yer alan 'Hakan Muhafız' dizisi ilk haftada rekor izlenmeye ulaştı.

İLK HAFTADA 10 MİLYON İZLENME

'Hakan: Muhafız' dizisinin toplam izleyici sayısının 10 milyon olduğu ve bu rakama yalnızca 4 haftada erişildiği belirtildi. Dizinin başarısı üzerine daha önce Netflix, 2., 3. ve 4. sezonları için onay vermişti.