New York’ta aşı olmayanlara kısıtlamalar geliyor

ABD'nin New York kenti, iki doz aşısını olmamış vatandaşlara kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. ABD'de ilk kez uygulanacak bu kararda amaç aşı olmaya teşvik etmek!

ABD’nin New York kentinde etkinlikler ve kapalı mekanlara giriş-çıkışlar için aşı zorunluluğu getiriliyor. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, 13 Ağustos’tan itibaren Covid–19 aşılarını tamamlamayan kişilerin birçok etkinliğin düzenlendiği kapalı mekanlar, restoran gibi işletmelere alınmayacağını, bu tür yerlere girecek kişilerden aşı olduklarını kanıtlayan belge isteneceğini duyurdu.

ABD’de ilk kez uygulanacak bu kararın aşıya teşviği de artırması hedefleniyor.

Yeni uygulamayla ilgili görüşlerini aktaran de Blasio, aldıkları yeni kararla amaçlarının kentte halen aşı olmamış yüzde 40 oranındaki nüfusu COVID-19 aşısı olmaya teşvik etmek olduğunu söyledi. New York Belediye Başkanı de Blasio daha önce başlattıkları aşı olan kişilere yüz dolar yardım kampanyasından şimdiye kadar 11 bin kişinin faydalandığını kaydetti.

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