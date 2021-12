Nicole Kidman'ı sinirlendiren soru: Bunu bir erkeğe soramazsınız

Javier Bardem ile başrolleri paylaştığı Being The Ricardos filmiyle ilgili The Guardian gazetesine konuşan Nicole Kidman, muhabirin sorduğu soruya tepki gösterdi. Kidman, 'Bunu bir erkeğe sorabileceğinizden emin değilim" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu Nicole Kidman, yeni filmi Being The Ricardos’un tanıtımı için verdiği son röportajda eski eşi Tom Cruise ile ilgili sorulan sorudan rahatsız oldu.

54 yaşındaki Avustralyalı yıldız, Cruise’la ilgili soru soran gazeteciye öfkelendi.

The Guardian gazetesine konuşan Kidman, yeni filminde canlandırdığı Lucille Ball karakterinin Desi Arnaz ile ilişkisini anlatıyordu.

“Yaratıcı ve romantik bir ilişki var. Ama bazı olağanüstü tarafları da var. Ve bunu seviyorum. Mutlu son olmamasını seviyorum” diyen Kidman, “Bu film olağanüstü başarılı bir ilişki yaşayabileceğinizi ve sonsuza dek kalıntılarını bırakabileceğinizi anlatıyor. Gerçekten mükemmel” diye konuştu.

TOM CRUISE SORUSU ÖFKELENDİRDİ

“İnsanların davranışlarını istediğiniz gibi değiştiremezsiniz, bazen hayatınızın sonuna kadar birlikte olmayacağınız birine aşık olabilirsiniz” diyen ünlü oyuncu, “Bence hepsi bağlantılı. Onunla çocuklarınız olabilir ya da olmaz. Ama çok aşıksınızdır” diye devam etti.

Bunun üzerine gazeteci, Kidman’a hassas bir soru yöneltti. Bu anlattıklarının 59 yaşındaki aktör Tom Cruise ile evliliğine yönelik bir ima olup olmadığını sordu. Soru, Kidman’ı öfkelendirdi.

NTV'nin aktardığına göre, ünlü oyuncu, “Aman Tanrım, hayır, hayır. Kesinlikle değil. Açıkçası çok önceydi, bu denklemde değil. Dolayısla hayır” dedi

"BU BANA CİNSİYETÇİ GELİYOR"

Kidman, açıklamasının devamında, "Ve ben de bu şekilde basmakalıplara dayanmamanızı isterim. Bu bana cinsiyetçi geliyor, çünkü bunu bir erkeğe sorabileceğinizden emin değilim. Ve bir noktada, 'Bana hayatımı ver. Kendi hakkıyla’ diyorum" diye konuştu.

