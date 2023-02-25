Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! AFAD, Niğde'nin Bor ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dün de Malatya, Bingöl, Sivas ve Konya'da deprem olmuştu.

AFAD'dan yapılan açıklama göre saat 13.27'de Niğde'de merkez üssü Bor olan 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ART ARDA BİRÇOK DEPREM MEYDANA GELDİ

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından art arda sarsıntılar yaşandı. Artçıların yanı sıra Hatay'da peş peşe 2 deprem olmuş ve hasarlı binaların bazıları yıkılmıştı. Dün de afet bölgesi ilan edilen Sivas'ın Gürün ilçesinde de saat 20.19'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili açıklama yapan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Merkezi Gürün ilçemiz olan 4.7 şiddetindeki depremde ilk tespitlerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetlerden ülkemizi muhafaza eylesin." dedi.

MALATYA 4.7 İLE SALLANDI

Yine dün Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 23.25'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklarken, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmedi.