Nihat Doğan, Seda Sayan'ı canlı yayında rezil etti!

Seda Sayan'a konuk olan Nihat Doğan, ilişki yaşadıkları dönemde Seda'nın kendisini konuşturmadığını söyledi. Seda, Nihat'ın her şeyi ifşa etmesinden sonra kıpkırmızı oldu.

Show TV'de yayınlanan programına eski sevgilisi Nihat Doğan'ı konuk alan Seda Sayan zor anlar yaşadı.

"REZİL ETTİ BENİ"