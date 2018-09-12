Nihat Doğan’a kendi kanalı bile inanmadı!

Adı reşit olmayan kızları evinde alıkoyduğu gerekçesiyle haberleştirilen şarkıcı Nihat Doğan sunuculuğunu yaptığı programdan uzaklaştırıldı.

Sadece 11 ve 16 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan, konuyla ilgili olarak açıklama yapmamış menajeri üzerinden kızların imza almak için Doğan’ın evine geldiğini açıklanmıştı. Kız çocuklarının annesi ise olayı ortaya çıkaran Kanal D mikrofonlarına böyle bir olayın neden Nihat Doğan’ın evinde gerçekleştiğini sorarak akıllarda soru işaretlerinin uyanmasına yol açmıştı. Nihat Doğan, bu gelişmelerin ardından Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programın kadrosundan çıkarıldı.