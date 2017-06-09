NİHAT DOĞAN'DAN DENİZ SEKİ'YE ÇOK AĞIR SÖZLER!

Sürpriz çıkışlarıyla adından söz ettiren Nihat Doğan'ın son hedefi Deniz Seki oldu. Doğan, gazeteci darp eden Arda Turan'a sahip çıkarken, Seki'ye "torbacı" diyerek hakaret etti.

Söylediği sözlerle bir çok kişinin tepkisini çeken Nihat Doğan, bu kez de yeni tahliye olan Deniz Seki'ye hakaret etti. Seki'nin tahliyesiyle gazeteci Bilal Meşe'yi darp eden Arda Turan'ı karşılaştıran Doğan, Seki'ye yönelik "torbacı" tabirini kullandı.

133 GARDİYAN DAVA AÇMIŞTI

Son olarak birlikte program yaptığı Ömür Varol'la kavga eden, gardiyanlara yönelik "alçaklar" hakaretinde bulunan ve 133 gardiyanın dava açmasıyla şoke olan Doğan, bir süre önce de Sıla ve Halil Sezai'yi hedef almasıyla gündeme gelmişti.