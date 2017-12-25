NİHAT DOĞAN'IN YERİNE 2 ÜNLÜ İSİM GETİRİLDİ!

Beyaz TV'de magazin programı yapan Nihat Doğan, Survivor'a gidince yerine kimin geleceği merak konusuydu. Nihat yerine, Ece Erken ve Ali Eyüboğlu getirildi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programının yorumcusu Nihat Doğan, Survivor All Star 2018'de ünlüler takımında yarışacak olması nedeniyle programdan ayrılıyor. Magazin dünyasındaki en son gelişmelerin tartışıldığı Beyaz TV'nin en çok izlenen programına Nihat Doğan'ın yerine iki bomba isim transfer oldu.

2 OCAK'TAN İTİBAREN BAŞLIYORLAR

Milliyet Gazetesi'nin usta yazarı Ali Eyüboğlu ile ünlü sunucu Ece Erken Söylemezsem Olmaz ekibine dahil oldu. İki ünlü isim 2 Ocak 2018'den itibaren İlkay Buharalı ve Bircan İpek'le birlikte ekran karşısında yerlerini alarak magazin gündemini yorumlayacaklar.