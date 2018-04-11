Nikah Öncesi Tehdit!

Nikah masasına oturmaya hazırlanan Seren Serengil, müstakbel eşi Yaşar İpek'i tehdit etti.

Yaşar İpek, tek başına damatlık bakmak için Paris’e gitmek isteyince Seren Serengil kıskançlık krizlerine girdi. Serengil sevgilisine 'Yaşar iyice şaşırdı' dediği bir videoyla yanıt verdi.

"ÖLMEYİ BAYILMAK ZANNEDİYOR"