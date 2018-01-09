Nilgün Belgün'den bomba 'Seks' itirafı!

Nilgün Belgün'den yıllarca konuşulacak bomba itiraflar. Belgün; 'Seks yaparken sadece karşımdaki insana konsantre olurum. Seks bitince çok eğlenirim. Zaten eğlenmediğim adamla beraber olmam.' dedi.

Posta Gazetesi'nden Behzat Uygur'la röportaj yapan Nilgün Belgün, gündeme damga vuracak itiraflarda bulundu.

İşte o röportaj;

Türkiye'nin tek başına sahneye çıkan tek kadın komiği. Sahnede 41 yılını tamamladı. Tek kişilik, 'Aşk ve Komedi' oyunu 5. sezonunda, tıklım tıklım. Yaşı olmayan kadın hala erkeklerin radarında. Biz de yıllar sonra buluşunca tabii ki aşktan meşkten, erkeklerden bahsetmeden duramadık.

Benden evvel de benim yaptığımı yapan yoktu, benden sonra da çıkmadı. Benim yarattığım bir şey. Stand-up ya da tiyatro oyunu değil, ‘one woman’ şov. Oyuncu olduğum için tiyatro öğeleri kattım. Kendi hayatımı anlatıyorum. Şarkı söylüyorum, dans ediyorum. İzlerken sadece gülmüyorsun. Çünkü hayatta gülmek kadar hüzün de var. Güzel bir İstanbul anlatıyorum ama daha çok eşlerimi anlatıyorum. Aşk hayatın içinde önemli bir rol oynuyor.

Neden bu yaptığını yapan başka kadın yetişmiyor?

Çünkü zor. Kadın halinle o sahnede olmak çok zor. Ben bir kadınım ve buradayım, bana bakın diyorsun. Herkes kadın olarak değer verip sana bakmak zorunda. Ülkede kadına değer verilmiyor zaten. Bir de seni dinlemeleri için yaşanmışlığın olması lazım. Bu işi daha genç halimle yapsaydım kimse dinlemezdi.

Sahici ve samimi olmam. Bu sene sahnede 41 yılı doldurdum. Bunca yıl tiyatro seyircisine hiç kötü bir şey yapmadım ve seyirci biriktirdim. Güvenilirim. Bu yıl en fazla seyircim olduğu yıl. 5. sezonumu oynuyorum. İnsanları mutlu etmeyi ve güldürmeyi seviyorum. Halk onu mutlu edenleri ve güldürenleri asla unutmaz.

Tek başına olduğun bir işe girdin. Korktun mu hiç?

Hem de çok. Bayağı bir para harcadım. Dekoru, kostümü, her şeyiyle ben ilgilendim. Bu işin patronu benim. Batarsam da batarım dedim. Tutmazsa da kendim için bir şey yaptım derim.

Müstehcen esprileri genelde erkekler yapar. Sen yapınca hiç yanlış anlaşılmıyor. Başka kadın yapsa farklı algılanır.

Ben çaktırmadan yapıyorum. Bu zeka isteyen bir şey. Esprinin üstüne basmamak, altını çizmemek lazım.

Sahnede de bu huyun iyi karşılanıyor...

Ben ne anlatsam mutlu oluyorlar. Ama bunu hiçbir zaman bel altına vurup basitleştirmiyorum. Benim en değer verdiğim şey kalitedir. Hayatımdaki insanların kalitesi de benim için önemlidir.

Diyelim bir adamla tanıştın ve başta anlamadın kalitesiz olduğunu...

Yok Behzatcığım, en başında anlarım. Kaliteyle yola çıkarım hep ama kalitenin de hataları var. Kaliteli hata yapmaz diye bir şey yok. Hata yaparsa yolumuzu ayırırız. Ayrılış bile kaliteli olmalı. Hiçbir ilişkimden kötü ayrılmadım.

Sadece evliliklerini mi anlatıyorsun, flörtler yok mu?



Onları da katsam bir hafta oturup izlemesi gerekir seyircinin. Hiç olmazsa diğerleri üç tane. Bir eşle iki kez evlendim, yani dört nikahım, üç cenazem var.

Nasıl yani?

Hiçbirini öldürmedim korkma. Süründürmüşlüğüm var ama öldürmüşlüğüm yok.

İzlemeye geldi mi üç eşin de, sonuçta onlardan bahsediyorsun?

Tabii geldiler. Biri çok istedi ama gelemedi. Evli karısından korkuyor, gelemiyor. Ayol ne üzülüyorsun, gelir sizin evde yaparım ben de dedim. İlk eşim Abdullah boşanıp geldi zaten. Yani boşanan soluğu bende alıyor.

Senden kopamıyorlar...

Hepsiyle dostum. Onlarla çok mutlu günlerim oldu. Sevgililerimle de güzel aşklar yaşadım. Ayrıldım diye o güzel anları unutamam. 10 sene süren bir birlikteliğim oldu, o gerçek aşkımdır benim. Ayrılınca hep düşman oluyorlar. Ben hep yaşadığım güzel günleri hatırlıyorum. “Ayrılık da sevdaya dahil” demiş ya Atilla İlhan. Ne kadar doğru bir laf.

Aşık olduğunda nasıl olursun?

Ay ben çok mutlu olurum aşık olunca. Aşkı çok severim, aşık olayım diye bahane yaratabilirim.

Her ortamda eğlenceli bir kadınsın. Peki yatakta da komiklik yapar mısın?

Yaparım, her yerde yaparım. Seks yaparken yapmam da, sonrasında yaparım. Seks yaparken sadece karşımdaki insana konsantre olurum. Seks bitince çok eğlenirim. Zaten eğlenmediğim adamla beraber olmam. Aynı dili konuşmak lazım karşındaki adamla. Konuşamıyorsan ne seks olur ne evlilik. Bir gün ya da bir saatlik olup biter.

Bayağı ilişki uzmanısın...

Uzman değilim hayatım, hepsi yaşanmışlıktan ve birikimimden.

Bir erkekte en çok ne etkiler seni?

Bakışı, gülüşü, işi. Başarılı erkek severim. Bir de üstüne yakışıklı oldu mu dayanamam zaten. Yakışıklı, güzel adam çok severim. Ama tabii bu güzelliğin altının dolu olması lazım. Zengin adamlara hiç meraklı değilim, müzisyen takılırım.

Orkestra oldu mu peki?

Küçük bir oda orkestram var. Senfoniyle karıştırma bunu.

Adam oralı olmazsa peşinden gider misin?



Hayır, hiçbir erkeğin peşinden gitmem. Bugüne kadar gitmedim. Beğendiğimi belli ederim ve onunla ilgilenirim.

Aldatılınca bitirir misin?

Anında biter. Ben hayatımda kimseyi aldatmadım. Evli, nişanlı birine de asla dönüp bakmam. Son derece fazla bekar erkek var yani. Başka kadın benim yüzümden üzülsün istemem. Sonuçta kadınım.

Ahmet Hakan'la durumunuz nedir sizin?

Çok iyi dostuz. Benim için Ahmet özel bir insandır.

Oya Başar, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Demet Akbağ’lı bir kadın grubunuz var. Geçen gün Ahmet Hakan da sizin grubunuzlaydı. Sıkılmadı mı tek erkek?

Ahmet enteresan bir adamdır. Kadınlarla sohbet etmeyi çok sever. Birikim yapar her ortamda. Ben de oyuncu olmasam çok iyi gazeteci olurdum. Her şeyi merak ederim. Dibine kadar girer öğrenmeye çalışırım. Ahmet de dinliyor hepimizi, eğleniyor. Kimse sıkılmaz bizim grubumuzdan.

Ahmet'le geçen gün Emel Sayın'ı dinlemeye gittik. Emel'in şarkı söylediği bir video paylaştım Instagram'da. Ertesi gün tanımadığım bir numara arıyor deliler gibi. Sonunda açtım. “Merhaba Nilgün Hanım. Ben doktor bilmem kim. Dün Instagram'a koyduğunuz videoyu derhal silin” dedi. Meğer evliymiş, yanında sevgilisi varmış, videoda onunla görünüyor. Karısı da benim takipçimmiş.

Eyvah...

“Beyefendi siz Hülya Avşar'ı duymadınız mı? Gizli yapın” dedim. “Sizin ne işiniz var Günay Restaurant'ta dedim” ve silmedim. Yapmayacaksın bir daha, bu sana ders olsun.

Yakın arkadaşının kocasını başka kadınla gördün. Gidip arkadaşına söyler misin?

Adamı uyarırım ama arkadaşıma söyleyemem. Kötü bir hale gelirse söylerim. Önce ikaz ederim. Adam belki bir daha yapmaz, onun riskini alıp arkadaşıma dedikodu yapamam.

“Asla yapmam” dediğin bir şey var mı oyunculukta?

Kötü dizilerde sırf para için oynamam. İhtiyacım olsa bile kabul etmem. Tiyatro için ‘Yabancı Damat’ dizisinden bile ayrıldım.

Şimdi dizi teklifi gelince tiyatroyu anında bırakan isimlerle dolu etraf...

Hadsizlik olarak görüyorum. Tiyatroyu laf olsun diye yapıyorlar. Yapamazsın! Yalnızca çok iyi bir dizi teklifi gelirse kabul ederim. Ama baştan yapımcıya “Tiyatrom var” derim. Öncelik hep tiyatro.

Yapımcılar pek sevmiyor tiyatrocuları...

Tiyatrocu oynatıyorlar, o tiyatroyla müthiş besleniyor diziler ama “Tiyatro yapma” diyorlar. Çünkü gece gündüz çalışmanı istiyorlar.