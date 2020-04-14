NİSAN VE MAYIS 2020'DE İNTERNET ÜZERİNDEN ZAMANINDA YAPILAN SEYRÜSEFER ÖDEMELERİNE %10 İNDİRİM

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Nisan ve mayıs 2020’de seyrüsefer harcını internet üzerinden (on-line) zamanında yatıran araç sahiplerinin %10’luk indirimden faydalanacağını açıkladı. Bakan Atakan’ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Araç Kayıt ve Seyrüsefer Birimi kapılarını "on-line" işlemlere açıyor.

Bakanlığımızın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu karar çerçevesinde Nisan 2020 ve Mayıs 2020 döneminde seyrüsefer harcını internet üzerinden zamanında yatıran araç sahipleri %10 oranında bir indirim uygulamasından yararlanabileceklerdir. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı web sitesi (www.bub.gov.ct.tr) üzerinde bulunan "AKOS Araç Kayıt Harç Ödemeleri" bağlantısını tıklayarak ödeme yapılabilecektir.

Bu çerçevede seyrüsefer harcını internet üzerinden online bir şekilde ödemek isteyen vatandaşlarımıza yönelik bir de destek hattı oluşturulmuştur.

Buna göre hafta içi mesai saatleri içerisinde on-line işlem yapmakta zorluk yaşayan ve/veya yardım talep eden vatandaşlarımız 1300 numaralı ücretsiz Alo Seyrüsefer hattını arayıp anında yardım ve yönlendirme hizmeti alabileceklerdir.

Mesai saatleri dışında veya haftasonları ise her türlü sorun için akos@bub.gov.ct.tr e-posta adresi vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır.

%10 indirim uygulaması 17 Nisan 2020 Cuma saat 10:00 itibariyle uygulanmaya başlayacaktır.

Daha önceden Mart 2020 dönemini kapsayan bir takım mükellefiyetlerin herhangi bir gecikme zammı uygulanmadan Nisan 2020 döneminde yerine getirilebileceği duyurulmuştu. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlar sonucunda kamudaki kapalılık sürecinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılamsı sonucu;

Nisan 2020 ve Nisan 2020 dönemine ötelenen Mart 2020 ehliyet yenileme, araç muayene, motorlu araç satıcı ruhsat harcı, özel tahsisli plaka harcı ve mesleki sürücü belgesi yenileme mükellefiyetleri herhangi bir gecikme zammı uygulaması olmadan Mayıs 2020 dönemine ötelenmiştir.